17.06.2019 09:31
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ANTALYA EKİP OTOSU KAZA YAPTI; 2 POLİS YARALANDI

ANTALYA'da göreve giderken bir otomobille çarpışıp yan yatan polis aracındaki iki polis yaralandı.

ANTALYA'da göreve giderken bir otomobille çarpışıp yan yatan polis aracındaki iki polis yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Gelen ihbara giden polis ekibinin bulunduğu 07 A 7476 plakalı araç, cadde üzerindeki ışıklı sistemde Mazlum Karaer'in kullandığı 07 MOK 08 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan polis aracındaki iki polis memuru yaralandı. Polis memurları, kazayı duyup gelen çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı polisler, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Her iki polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Kazadan yara almadan otomobil sürücü Karaer ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis aracı çekiciye yüklenmesi için çevredekilerin ve gelen polis görevlilerinin yardımıyla düzeltildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla götürülmesinden sonra yeniden trafiğe açıldı.ANTALYA EKİP OTOSU KAZA YAPTI; 2 POLİS YARALANDI
Kaynak: DHA
Kepez, Polis, Güncel

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