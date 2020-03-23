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ANTALYA-Ekmek fırınında koronavirüse 'sarı çizgi' kuralı

Ekmek fırınında koronavirüse 'sarı çizgi' kuralıAntalya'da bir fırın, koronavirüs tedbiri kapsamında işletmesinde sarı çizgi uygulaması başlatarak, müşterilerinin hem tezgaha hem de birbirine 1 metreden az yaklaşmaması için önlem aldı.

23.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:05
Ekmek fırınında koronavirüse 'sarı çizgi' kuralı
Antalya 'da bir fırın, koronavirüs tedbiri kapsamında işletmesinde sarı çizgi uygulaması başlatarak, müşterilerinin hem tezgaha hem de birbirine 1 metreden az yaklaşmaması için önlem aldı.
Sütçüler mahallesinde bir fırın koronavirüs tedbiri kapsamında sosyal mesafe olarak adlandırılan bir metreden az yaklaşılmaması uyarısını iş yerine taşıdı. Ekmek fırınında sarı çizgi uygulaması başlatan Üzüm Kafe isimli ekmek, simit, pasta ve poğaça satan fırın işletmecisi Nihat Bayır, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyduklarını ve müşterilerinin sağlığı için mücadele ettiklerini dile getirdi. Koronavirüse karşı gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Bayır, İnsan sağlığı çok önemli. Biz de gereken önlemleri aldık. Vatandaşlardan bazıları sarı çizgi uygulamasına dikkat ediyor, bazılarını da sağlıkları için daha duyarlı olmaları konusunda biz uyarıyoruz. Müşterilerimize 'sağlığımız için sosyal mesafemizi koruyalım' diyoruz. Uymayan kişileri de biz uyarıyoruz dedi.
Fırına alışverişe gelen Zekeriya Aldemir, Aslında olması gereken bu. Bu uygulamadan çok memnunuz. Beğendiğimiz bir işletme ve yapılması gerekenleri yaptığı için teşekkür ediyoruz diye konuştu.
Müşterilerden Ahmet Irmak ise kafede masa ve sandalyelerin kaldırılıp insanlar arasında mesafeyi korumak için sarı çizgiler yerleştirerek önlem alınmasının alışverişi daha güvenli yapmalarını sağladığını söyledi.
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ANTALYA-Ekmek fırınında koronavirüse ’sarı çizgi’ kuralı

Kaynak: DHA

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ANTALYA-Ekmek fırınında koronavirüse 'sarı çizgi' kuralı
Etiketler : Koronavirüs, Sütçüler, Antalya, Güncel

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