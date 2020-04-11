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ANTALYA Ekmek fırınından; sigara, kola, 6 dilim fıstıklı baklava istediler

Ekmek fırınından; sigara, kola, 6 dilim fıstıklı baklava istediler*- Antalya'da fırıncılar sipariş verilen ekmekleri vatandaşın kapısına kadar götürüyor.

11.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:32
ANTALYA Ekmek fırınından; sigara, kola, 6 dilim fıstıklı baklava istediler
Ekmek fırınından; sigara, kola, 6 dilim fıstıklı baklava istediler
*- Antalya 'da fırıncılar sipariş verilen ekmekleri vatandaşın kapısına kadar götürüyor.
*- Ekmeğin yanı sıra fırınlardan sigara, kola, 6 dilim fıstıklı baklava gibi ilginç siparişler de veriliyor.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 30'u büyükşehir 31 ilde 48 saatliğine sokağa çıkmayı yasakladı. Yasağın 12 saati geride kalırken turizm kenti Antalya'da sokaklar adeta sessizliğe büründü. Yasağın ilk dakikalarından itibaren önünde uzun kuyrukların oluştuğu ve insanların sosyal mesafeyi hiçe sayarak ekmek almak için beklediği fırınlar çalışmalarını bugün de hız kesmeden devam ettirdi. Fırın işletmecileri vatandaşın evden çıkmaması için ekmekleri siparişle almaya başladı. Telefonla verilen ekmek siparişlerinin ardından ekmekler kapalı kasa kamyonetlerle adreslere gönderilip kapıya kadar ulaştırıldı.
İLGİNÇ İSTEKLER DE VAR
Kent merkezindeki fırınlardan birinin işletmecisi Ali Danış, yasağın ardından sabah erken saatlerden öğlene kadar 1000 ekmek satışı yaptığını ve Çok yoğun olduklarını söyledi. Vatandaşların evden çıkmamalarının önemli olduğunu belirten Danış, ilginç isteklerin olduğunu da vurguladı. Bazı vatandaşların fırında olmayan ürünleri talep ettiğini ifade eden Danış, 'Arayıp kola, 6 dilim fıstıklı baklava, sigara isteyenler oluyor. Tabi bazı isteklere cevap veremiyoruz ama mevcuttaki ürünlerimizden yardımcı oluyoruz" dedi.
Bir başka fırın işletmecisi Cihan Kolçak ise ekmek siparişlerinin iyi olduğunu sokak aralarına kadar araçlarıyla ekmek gönderdiklerini ve böylece mağduriyetin önüne geçtiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Antalya, Güncel
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