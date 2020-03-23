Antalya ekonomik paketi yetersiz buldu
Turizm ve tarım sektörlerinin ağırlıklı olduğu Antalya'da iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik paketin yetersiz olduğunu belirttiler.
23.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:49
Turizm ve tarım sektörlerinin ağırlıklı olduğu Antalya 'da iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik paketin yetersiz olduğunu belirttiler.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Ekonomi