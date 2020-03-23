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Antalya ekonomik paketi yetersiz buldu

Turizm ve tarım sektörlerinin ağırlıklı olduğu Antalya'da iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik paketin yetersiz olduğunu belirttiler.

23.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:49
Antalya ekonomik paketi yetersiz buldu
Turizm ve tarım sektörlerinin ağırlıklı olduğu Antalya 'da iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik paketin yetersiz olduğunu belirttiler.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Ekonomi

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