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ANTALYA-Elinde sigarayla sokağa çıkıp, 'Ateş yok mu ateş' diye bağırdı

Elinde sigarayla sokağa çıkıp, 'Ateş yok mu ateş' diye bağırdıAntalya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaş, bu sabah sokağa çıkma yasağına aldırmadan dışarı çıkıp, sigarasını yakmak için çakmak veya kibrit aradı.

11.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:47

Elinde sigarayla sokağa çıkıp, 'Ateş yok mu ateş' diye bağırdı

Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir vatandaş, bu sabah sokağa çıkma yasağına aldırmadan dışarı çıkıp, sigarasını yakmak için çakmak veya kibrit aradı.

Durdurduğu bir polis aracından da ateş isteyen vatandaş, evine gitmesi için uyarıldı.

Ateş yok mu ateş Allah rızası için sigaramı yakayım diye bağıran kişi, bir vatandaş çakmak verdikten sonra evine döndü.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamayla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar eksiklerini tamamlamak için çabaladı. Gece 00.00 itibariyle başlayan yasak sonrası bugün sabah saatlerinde ise Alanya'nın Şekerhane Mahallesi'nde ilginç bir görüntü yaşandı.

'ALLAH RIZASI İÇİN SİGARAMI YAKAYIM'

Sokakta elinde sigarayla dolaşan bir vatandaşın çevrede, çakmak veya kibrit aradığı görüldü. Kimliği belirsiz vatandaş, devriye gezen polis aracını durdurarak, ateş istedi. Polisler 'yok' cevabı verdikleri vatandaşı evine dönmesi konusunda uyardı. Vatandaş, polislerin yanından uzaklaştıktan sonra binaların arasında, Bir çakmağınız, kibritiniz yok mu diye bağırdı. Mahalle sakinlerinin camlarından çıkarak, Sus bağırma diye uyardığı vatandaş, Ateş yok mu ateş Allah rızası için sigaramı yakayım diye bağırdı. Daha sonra sokaktaki başka bir vatandaşın yanına gelerek çakmak verdiği kişi, Allah razı olsun, adamsın adam diye teşekkür etti. Vatandaş, sigarasını yaktıktan sonra etrafa el sallayarak gözden uzaklaştı. Bu anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANTALYA-Elinde sigarayla sokağa çıkıp, ’Ateş yok mu ateş’ diye bağırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Alanya, Güncel
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