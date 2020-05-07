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ANTALYA Emekli polise meslektaşlarından sürpriz

Emekli polise meslektaşlarından sürpriz Antalya'nın Finike ilçesinde 13 yıl önce emniyet teşkilatından emekli olan 65 yaş üstü Adnan Bozok'a, meslektaşları doğum günü sürprizi yaptı.

07.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:18
Emekli polise meslektaşlarından sürpriz Antalya'nın Finike ilçesinde 13 yıl önce emniyet teşkilatından emekli olan 65 yaş üstü Adnan Bozok'a, meslektaşları doğum günü sürprizi yaptı. Finike Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve polis memurları üzerinde Adnan Bozok'un fotoğrafının olduğu doğum günü pastası yaptırdı.
Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi'nde eşi Nermin Bozok ile yaşayan Adnan Bozok, iftardan sonra meslektaşlarının yaptığı sürprizle duygulu anlar yaşadı. Finike Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve polis memurları üzerinde Adnan Bozok'un fotoğrafının olduğu doğum günü pastası yaptırdı. Akşam iftardan sonra 21.00 sıralarında Adnan Bozok'un evine ziyarete giden polisler, maske ve sosyal mesafeye de dikkat ederek meslek büyüklerinin doğum gününü kutladı. Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, emekli olan meslektaşı Adnan Bozok'un 65 yaş üstü olduğu için dışarı çıkamadığını anımsatarak, "Meslektaşlarını özlediğini duyduk. Bugün de doğum günüydü. Kendisine bir sürpriz ziyaret yaptık. Çok da mutlu olduk. Kendisinin bu duygulu halini görünce mutluluğumuz daha da arttı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bu salgından sağlıkla çıkmasını temenni ediyoruz" dedi. Emekli polis Adnan Bozok da evde kalmaları gereken bu dönemi kitap okuyarak, bulmaca çözerek geçirdiğini anlattı. Sürpriz doğum günü ziyaretinin kendisini çok duygulandırdığını ve mutlu ettiğini belirten Adnan Bozok, Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı'ya, emekli polis Atila Demirparmak ve polis memurlarına teşekkür etti. ANTALYA Emekli polise meslektaşlarından sürpriz

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Finike, Güncel, Haber

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