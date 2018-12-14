Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Karaaslan Toprağa Verildi

Antalya
'da otomobilinde ölü bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan
, memleketi Konya
'nın Akşehir
ilçesinde toprağa verildi.
Karaaslan için ilçeye bağlı Doğrugöz
Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın, Doğrugöz Merkez
Camisi'nde cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından, Karaaslan'ın naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene, Karaaslan ailesinin yanı sıra Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk
, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Emre Çapan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir
, siyasi parti temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Konya,Akşehir,Antalya
14 Aralık 2018 Cuma 15:06