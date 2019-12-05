Haberler » Güncel » Antalya Emniyeti'nden huzur toplantısı - Haber

Antalya Emniyeti'nden huzur toplantısı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, huzur toplantılarını sürdürdü.

05.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:53Antalya Emniyeti'nden huzur toplantısı
Emniyet Müdürlüğü, huzur toplantılarını sürdürdü.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kasım ayı içerisinde Aksu, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ilçelerinde huzur toplantıları yapıldı.

Toplantılara mahalle muhtarları, toplu taşıma aracı şoförleri, esnaflar, ev ve iş kadınları, değişik meslek kuruluşları ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 310 kişi katıldı.

Toplantılarda, emniyet müdürlüğünün değişik birimlerince yürütülen projeler ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak, asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılık ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında anlatımlar yapıldı. - ANTALYA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:59 EY Türkiye start-up'ların büyüme yolculuğunu EYnovation ile destekliyor - Haber
10:58 GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (1) - Haber
10:58 Diyarbakır'da serpme kahvaltıda 'israf' tartışması - Haber
10:54 Davetsiz misafir artık ev sahibi oldu - Haber
10:53 Elazığ'da muhtar ve öğretmenlere ilk yardım eğitimi - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
5.12.2019 10:59:56