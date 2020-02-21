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Antalya emniyetinden 'Alan Denetimi' çalışmaları

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Alan Denetimi' projesi kapsamında yapılan uygulamalarda, 20 araca 40 bin 650 lira trafik cezası kesildi, uyuşturucu madde suçlarından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

21.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:32Antalya emniyetinden 'Alan Denetimi' çalışmaları
Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Alan Denetimi' projesi kapsamında yapılan uygulamalarda, 20 araca 40 bin 650 lira trafik cezası kesildi, uyuşturucu madde suçlarından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Uygulamada birçok uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan sokak satıcılarının yanında madde bağımlılarına yönelik caydırıcı çalışmalar için başlatılan "Alan Denetimi" Projesi kapsamında, Antalya'da 13-20 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulama gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personelden oluşan ekiplere takviye olarak; Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünden, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerinden personelin katılımı ile mahallelerin giriş ve çıkış noktalarında, sokaklarda, araç ve şahıslar üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen uygulamalarda, 117 araç sorgulandı, 20 araca 40 bin 650 TL para cezası uygulanıp, 5 araç da trafikten men edildi. Bin 459 kişinin sorgulandığı uygulamalarda aranması olan 1 şahıs yakalandı, uyuşturucu madde suçlarından meydana gelen 26 olayda ise 27 şüpheliye işlem yapıldı ve 2 kişi tutuklandı.

Yine uygulama kapsamında eroin, kokain, metamfetamin, esrar, bonzai ve ecstasy hapın bulunduğu birçok uyuşturucu madde de ele geçirildi. - ANTALYA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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