Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya Emniyetinden Korona denetimi

Antalya'da korona virüsle mücadele kapsamında emniyet birimleri toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

03.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:23
Antalya Emniyetinden Korona denetimi
Antalya 'da korona virüsle mücadele kapsamında emniyet birimleri toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 bin 211 yolcu bilgilendirildi, 6 araca ise cezai işlem uygulandı.

Antalya genelinde şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarında emniyet birimleri tarafından denetim yapıldı. Sürücülere ve yolculara kurallara uymaları hususunda bilgilendirme yapıldı ve salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Denetimlerde 45 ticari araç, 307 toplu taşıma aracı, 53 hususi araç, 31 otogar giriş çıkışı olmak üzere toplam 436 araç kontrol edildi, toplam 3 bin 211 yolcu bilgilendirildi, 6 araca ise cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Antalya Emniyetinden Korona denetimi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Haberler
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:43: Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı - Haberler 10:42: İnegöl'de uyuşturucu satıcıları yakalandı - Haberler 10:42: Hakkari'de TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi - Haberler 10:38: Borçka'da gece yarısı itibariyle karantina uygulaması başladı - Haberler 10:35: İzinsiz tulum imalatı yapılan iş yerine operasyon - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:54: Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti - Haberler 09:49: Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler - Haberler 09:20: Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak - Haberler 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak