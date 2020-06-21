ANTALYA Engelli çift, dans antrenmanlarını salonlarına taşıdı

Engelli çift, dans antrenmanlarını salonlarına taşıdıTürkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları Abdulkadir (45) ve Nezihe Koçak Ünal (30) çifti, Avrupa Paradans Şampiyonası'nın koronavirüs nedeniyle ertelenmesinin ardından evlerinin salonunda antrenman yapmaya başladı.

21.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:10
Engelli çift, dans antrenmanlarını salonlarına taşıdı
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları Abdulkadir (45) ve Nezihe Koçak Ünal (30) çifti, Avrupa Paradans Şampiyonası'nın koronavirüs nedeniyle ertelenmesinin ardından evlerinin salonunda antrenman yapmaya başladı. Abdulkadir Ünal, "Uzun süre evde kalsak da evde mutlu olabileceğimizi, yeni şeyler üretebileceğimizi öğrendik. Bu süreci verimli geçirdik" dedi.
7 yıl önce masa tenisi kursunda tanışan bedensel engelli Abdulkadir ve Nezihe Koçak Ünal çifti, önce rakip, sonra sevgili oldu. 2016 yılında dans eğitimi alan çift, bu kez partner olarak sahneye çıktı. 6 yıllık birlikteliğin ardından geçen sene haziran ayında Abdulkadir ve Nezihe Koçak Ünal çifti hayatlarını birleştirdi. Aşklarını danslarıyla harmanlayan çift, 5 Ocak 2019'da Samsun'da düzenlenen Türkiye Paradans Şampiyonası'nda duo kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcusu olan çift, 2020 Nisan ayında yapılacak Avrupa Paradans Şampiyonası'na katılacak olmanın heyecanını yaşarken koronavirüs engeline takıldı. Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde tüm spor müsabakaları ertelendi. Bunun üzerine yaklaşık 4 aydır evde vakit geçiren Ünal çifti, salonlarında yeni dans koreografileriyle antrenman yapma fırsatı yakaladı. Pandemi dönemini evde çok güzel geçirdiklerini belirten Ünal çifti, yeni normal hayata geçişte zorlanabileceklerini ifade etti.
'EVDE MUTLU OLMAYI ÖĞRENDİK'
2020 Nisan ayındaki yarışmanın koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini hatırlatan Abdulkadir Ünal, pandemi sürecinde yaklaşık 4 aydır evde olduklarını anlattı. Dansa olan aşklarından dolayı evlerinin salonunda yarışmalar için antrenman yaptıklarını belirten Ünal, "Pandemi sürecini verimli geçirmeye çalıştık. Evde kendimize yeni yeni uğraşlar bulmaya çalıştık. Eşimle beraber resim ve heykel çalışmaları da yaptık. Mutfakta yeni tarifler denedik. Yeni koreografi ve yeni figürlerle dans antrenmanlarımızı yapmaya çalıştık. Çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadık. Dışarıya çıktığımız sürelerde sosyal mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat ettik. Uzun süre evde kalsak da evin içerisinde mutlu olabileceğimiz, yeni şeyler üretebileceğimizi öğrendik. Bu süreci verimli geçirdik" diye konuştu.
PANDEMİ SÜRECİNDE İŞLERİNİ EVLERİNDEN TAMAMLADILAR
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcusu olup kamu kurumunda çalıştıklarını anlatan Ünal, koronavirüs nedeniyle evden çalışma sistemine geçtiklerini, işlerini evlerinden yaptıklarını söyledi. Abdulkadir Ünal, "Eşimle birlikte kamu personeli olduğumuz için bu süreçte idari izinli sayıldık. Gerekli donanımları evdeki bilgisayarımıza yükledik. Kurumumuzda yaptığımız işleri evden yürüttük. Pandemi sürecinin sonuna kadar da bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Tekrar çalıştığımız yere, çalışma arkadaşlarımıza kavuşmayı istiyoruz. Dışarıda özgürce dolaşabilmenin farkına vardık. Bir ağacın altına oturabilmek bile büyük bir zenginlikmiş. Ama bu süreçte kendimize bir sıkıntı yaratmadık, bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz" dedi.
'NORMAL HAYATA ZORLANACAĞIZ ÇÜNKÜ EVE ÇOK ALIŞTIK'
Nezihe Koçak Ünal ise pandemi sürecinde evde eşiyle güzel vakit geçirdiklerini anlattı. Nezihe Koçak Ünal, "Ev içerisinde sürekli aktivite içerisindeydik. Resim çalışmaları yaptık. Genellikle eşim çizdi, ben boyadım. Mutfakta yeni yeni tarifler denedik. Zamanımızı güzel geçirdik. Bizim için çok verimli bir süreçti. Hatta normal hayata çok zorlanacağız, çünkü eve çok alıştık" dedi. ANTALYA Engelli çift, dans antrenmanlarını salonlarına taşıdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

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