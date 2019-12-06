Haberler » Güncel » Antalya engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı 4 yaralı - Haber

Antalya engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı 4 yaralı

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı 4 yaralıANTALYA'da engelli öğrencileri taşıyan minibüsle bir otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

06.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:21
Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı 4 yaralı
ANTALYA'da engelli öğrencileri taşıyan minibüsle bir otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. 4 öğrenci kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Öğrenci velilerinden Derya Bora, kaza anında çok korktuklarını söyledi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kızılarık Mahallesi 2757 Sokak'taki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Engelli öğrencileri taşıyan Mücahit Selcan'ın kullandığı 07 ADC 064 plakalı minibüs, Amir Reza Yolbiç'in kullandığı 07 MA 5950 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 4'ü hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 4 öğrenciyi tedbir amaçlı çeşitli hastanelere götürdü.
Minibüste bulunan öğrenci velilerinden Derya Bora, rehabilitasyon merkezine gitmek için evden çıktıklarını belirterek, Tam kavşağa yaklaştığımızda bir aracın bizim minibüsün önüne çıktığını gördük. Çarpışmanın ardından minibüs elektrik direğine ve çöp koyteynerine çarparak durabildi. Çok korktuk dedi.
Antalya engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı 4 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:04 Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer DHA'ya konuştu: Neden bıçakladı bilmiyorum - Haber
13:04 Trabzon'da itfaiye erleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
13:04 Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı - Haber
13:03 İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu - Haber
13:02 1, 3 ve 6 kg ağırlığında üç tip Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı prototipi yerli olarak... - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 13:06:32