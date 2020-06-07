ANTALYA Engelli vatandaş köprünün genişletilmesini istedi

Engelli vatandaş köprünün genişletilmesini istediANTALYA'nın Serik ilçesinde oturan bedensel engelli Ali Küçük, akülü engelli aracıyla ilçeye gidip gelirken kullandığı köprüde araçların kendisini sıkıştırdığını belirterek, yetkililerden köprünün genişletilmesini istedi.

07.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:24
Engelli vatandaş köprünün genişletilmesini istedi
ANTALYA'nın Serik ilçesinde oturan bedensel engelli Ali Küçük, akülü engelli aracıyla ilçeye gidip gelirken kullandığı köprüde araçların kendisini sıkıştırdığını belirterek, yetkililerden köprünün genişletilmesini istedi.
Serik'e bağlı Kuşlar Mahallesi'nde oturan ve yanlış tedavi nedeniyle ayakları ve sağ kolunu kullanamaz hale geldiğini söyleyen bedensel engelli Ali Küçük, mahallesinden Serik'e gelen yol üzerinde bulunan köprünün dar olmasından şikayet etti. İlçeye gelip giderken akülü aracıyla kullandığı köprüden geçerken diğer araçların kendisini sıkıştırdığını aktaran Ali Küçük, köprünün genişletilmesini istedi.
Akülü engelli aracıyla ilçeye gelip gittiğini söyleyen Ali Küçük, "Ben bedensel engelliyim. Mahallemizdeki köprü çok dar, araç geçtiği zaman biz akülü aracımızla rahat geçemiyoruz. Kaza bela olacak diye korkuyorum. Bir gün bir araç bana çarpacak diye tedirgin oluyorum ve korkuyorum. Bazen de araçlar geçerken sıkışıyorum. Araçlar gelip geçerken bana yol vermiyor. Bazen üzerime bile sürüyor. Yetkililerden bu köprünün genişletilmesini talep ediyorum" dedi. ANTALYA Engelli vatandaş köprünün genişletilmesini istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Küçük, serik, Güncel, Haber

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