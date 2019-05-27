ANTALYA ENSTİTÜ BİNASINDA ÇATI YANGINI

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü işletme binasının çatısı çıkan yangında zarar gördü.Serik'e bağlı Aşağıkocayatak Mahallesi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü işletme binasının çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında oksijen tüpünden çıkan alevler çatıya sıçrayınca, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.Yangını gören çalışanlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Yangın neticesinde çatının bir kısmı kullanılamaz hale geldi.