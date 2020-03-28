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ANTALYA ERİĞİN KİLOSU 50 LİRAYA DÜŞTÜ

Antalya'da kilogramı 750 liradan satışa sunulan can eriği fiyatı altınla yarışırken koronavirüs engeline takıldı.

28.03.2020 08:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:38
Antalya 'da kilogramı 750 liradan satışa sunulan can eriği fiyatı altınla yarışırken koronavirüs engeline takıldı.
İhracat yapamayan çiftçi Cengiz Avcı, eriğin kilogram fiyatını 50 liraya düşürdü.
Kepez ilçesinde 1500 metrekarelik alanda sera içerisinde turfanda can eriği yetiştiren 10 yıllık çiftçi Cengiz Avcı, geçen haftalarda ürünlerinin ilk hasadını yaptı. Kilosu 750 lira ile 500 lira arasında değişen yılın ilk can eriklerini yurt dışındaki ülkelere ihraç eden Avcı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle ürünlerini ihraç edemez hale geldi. Gümrük kapılarında uzun süre bekleyen can erikleri ülkeler arası koronavirüs engeline takılınca Avcı, can eriğin kilosunu 750 liradan 50 liraya kadar düşürdü. Koronavirüs sebebiyle ürünlerden zarar ettiklerini anlatan Cengiz Avcı, ilerleyen süreçte eriğin kilogram fiyatının daha da düşebileceğini belirtti.
ERİĞİN KİLOSU 50-60 LİRA ARASINDA
2020 yılının ilk hasadını yaklaşık 15- 20 gün önce yaptıklarını anlatan Cengiz Avcı, can eriğinin kilosunu 750 ile 500 lira arasında satışa sunulduğunu anlattı. Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle etkilendiklerini belirten Avcı, "Koronavirüs ülkemizde de görüldü ve bu yüzden gümrük kapılarında tırların giriş çıkışında sıkıntı oluştu. Bu yüzden eriğin kilosu 50- 60 liraya kadar düştü" dedi.
'FİYATLAR DAHA DA DÜŞEBİLİR'
Yılın ilk ürünlerini Dubai'ye gönderdiğini hatırlatan Cengiz Avcı, "Almanya, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerine tırlarla 100- 150 kilo şeklinde ürünler gidiyordu. Fakat tırlarımız gümrük kapılarında çok bekliyor o yüzden bizden ürün tercih etmiyorlar. Ondan dolayı fiyatları 50- 60 liraya kadar düşürdük. Belki fiyatlar daha da düşebilir. Biz de bu sene kazanmayalım vatandaşımız ürünlerimizi yesin istiyoruz. Erikte C vitamini olduğu için belki virüse de bir nebze faydası olur diye düşünüyorum" diye konuştu.
Bu süreçte tır bulmakta güçlük çektiklerini söyleyen Avcı, "Şoför yurtdışına çıkınca orada karantinada kalıyor. Buraya geliyor yine 14 gün karantinaya giriyor. Gümrükte 4- 5 gün bekliyor. Bu alanda da sıkıntı yaşıyoruz" dedi.
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ANTALYA ERİĞİN KİLOSU 50 LİRAYA DÜŞTÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İhracat, Antalya, Güncel

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ANTALYA ERİĞİN KİLOSU 50 LİRAYA DÜŞTÜ

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