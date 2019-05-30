ANTALYA Eriyen karlar 7 bin metrekarelik göl oluşturdu

Kaynak: DHA

Eriyen karlar 7 bin metrekarelik göl oluşturduAntalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Günnercik Yaylası'nda baharın gelmesiyle eriyen karlar, 7 bin metrekarelik göl oluşturdu. Her yıl benzer görüntülerin yaşandığı yaylaya gelenler manzaranın tadını çıkardı.Gazipaşa'ya 55 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Günnercik Yaylası muhteşem yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Dört bir yanı dağlarla çevrili yayla, yüzölçümüyle Gazipaşa'nın en büyük düz ovasına sahip olma özelliğini taşıyor. Yaz ayında bahar şenliğine ev sahipliği yapan, ayrıca Atatürk siluetinin dağlara yansıdığı yayla olarak da bilinen Günnercik'te baharın gelmesiyle erimeye başlayan karlar 7000 metrekarelik alanda geçici göl oluşturuyor. Her yıl nisan ayında oluşmaya başlayan geçici göl, haziran ayı ortalarında çekilerek yerini muhteşem bir yeşilliğe bırakıyor.Belediyenin karla kaplı yayla yollarını açmasıyla birlikte bölge halkı da yaylalara akın ediyor. Kartpostallık görünüme sahip Günnercik Yaylası, bu dönemde etrafını karla kaplayan dağlarla çevrili 7000 metrekarelik gölüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaylaya gelen vatandaşlardan bir kısmı bu gölde yüzerken, bir kısmı da dağların eteklerindeki karda kaymayı tercih ediyor.