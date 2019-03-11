Antalya Erkek Egemen Mesleklerdeki Kadınlar, Kız Öğrencileri Bilgilendirdi

Erkek egemen mesleklerdeki kadınlar, kız öğrencileri bilgilendirdi
ANTALYA'da erkek egemen mesleklerde uzmanlaşan kadınlar, kız öğrencilere bu mesleklerde nasıl başarıya ulaşabileceklerini anlattı.
Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya
Havalimanı'nın desteğiyle 'Girl's Can Do It'/Kızlar da Yapabilir' etkinliği düzenlendi. Antalya Havalimanı'ndaki etkinlikte erkek egemen meslekler olarak tanıtılan meslek gruplarında başarıya ulaşan kadınlar, Aksu Cihadiye
Ortaokulu'ndan 21 kız öğrenciye mesleklerini tanıttı. Etkinlik ile kız öğrencilerin bu meslek gruplarına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Uzman kadınlar da öğrencilerin sorularını ilgiyle yanıtladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter
Yardımcısı Sanem Öztürk ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken de öğrencilerin istemeleri durumunda her mesleği başarabileceklerini anlattı. Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Patoloji Uzmanı Doç. Dr. Serap Toru, öğrencilere mesleğini tanıttı. Toru, "Mesleğinizi aşkla yapın, eğer bu şekilde yaparsanız başaramayacağınız bir şey yoktur" dedi.
Antalya, Güncel
Kaynak: DHA