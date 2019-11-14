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Antalya eşeğe yapılan kötü muamele 'pes' dedirtti

Eşeğe yapılan kötü muamele 'pes' dedirttiAntalya'da, bir ucu boynuna, diğer ucu da cinsel organına bağlanmış iple araziye bırakılan eşeği, veteriner hekim Fevzi Uzun kurtardı.

14.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:55
Eşeğe yapılan kötü muamele 'pes' dedirtti
'da, bir ucu boynuna, diğer ucu da cinsel organına bağlanmış iple araziye bırakılan eşeği, veteriner hekim Fevzi Uzun kurtardı. Sahipsiz hayvanları beslediği sırada eşeğin durumunu fark eden Uzun, ipi kesip hayvanı kontrol ettikten sonra araziye yeniden bıraktı.
Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Fevzi Uzun, dün mesai sonrası evinin bulunduğu Beycik Mahallesi'nde her akşam yaptığı gibi sahipsiz hayvanları beslemeye çıktı. Saat 19.00 sıralarında Uzun'un yanına bir eşek yaklaştı. Hayvanın bir anda ürkerek uzaklaştığını gören Fevzi Uzun, yanına yaklaştığında durumu fark etti. Fevzi Uzun, eşeğin boynuna bağlı ipin diğer ucunun ise hayvanın cinsel organına sıkı biçimde bağlandığını gördü.
Otomobilindeki çakıyla ipleri kesen veteriner hekim Fevzi Uzun, hayvanı yaşadığı acı durumdan kurtararak, besledikten sonra serbest bıraktı. Eşeğe yapılan eziyeti cep telefonu kamerasıyla kaydeden Uzun'un sosyal medyada paylaştığı görüntüler, izleyenlerden büyük tepki aldı.
Antalya eşeğe yapılan kötü muamele 'pes' dedirtti

Fevzi Uzun, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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