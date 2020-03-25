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ANTALYA Eşi eve almayınca gözyaşı döktü

Eşi eve almayınca gözyaşı döktüANTALYA'da eşi tarafından eve alınmayan T.A. (46) gözyaşı döktü.

25.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:56
Eşi eve almayınca gözyaşı döktü
ANTALYA'da eşi tarafından eve alınmayan T.A. (46) gözyaşı döktü. Sağlık kontrolü sonrasında polis aracına alınan T.A, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu evden uzaklaştırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı mahallesi 2315 sokakta bulunan Adıgüzel Apartmanı'nda meydana geldi. Eşi T.A.'nın iki çocuğu ve kendisine kötü davrandığını iddia eden F.A (42), aldırdığı 'uzaklaştırma kararı'na istinaden kapıya gelen eşini eve almadı. Eşi için bavula elbise koyan F.A, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, çatıda bekleyen T.A.'yı etkisiz hale getirip aşağıya indirdi. Polise bilgi veren T.A, "Rahatsız olduğum için geceyi hastanede geçirdim. Sabah geldiğimde ise eşim eve almadığı gibi içinde elbiselerimin bulunduğu bavulu önüme atıverdi. Ailem dağıldı. Şimdi ben ne yaparım" diye gözyaşı döktü.
Ekip aracına alınan T.A, evden uzaklaştırıldı. İşsiz adamın bir yıldır ev kirasını ödemediği ve ailesine kötü davrandığı iddia edildi. ANTALYA Eşi eve almayınca gözyaşı döktü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kepez, Sabah, Polis, Güncel

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ANTALYA Eşi eve almayınca gözyaşı döktü

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