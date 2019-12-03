Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle yaralayan şahıs duruşma boyunca ağladı

Antalya'da boşanmak isteyen eşi Dilek Ülüs'ü (45) pompalı tüfekle ağır yaralayan Süleyman Ülüs (55), duruşmada karısını öldürme kastı olmadığını söyleyerek, Öldürmek istesem kafasına sıkardım dedi.

6 AYDIR AYRI YAŞIYORLARDI

Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde yer alan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan eşine yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs, teklifi reddetti. Bunun üzerine Süleyman Ülüs, evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ülüs, çağrılan sağlık ekibi tarafından yakındaki hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ameliyat edilen Dilek Ülüs ise bir süre hastanede yattıktan sonra taburcu edildi.

DURUŞMA BOYUNCA AĞLADI

Tutuklu sanık Süleyman Ülüs, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma boyunca ağlayan Süleyman Ülüs, eşini öldürme kastı olmadığını belirterek, 'Bana iftira atıyor. Tüfek elimdeyken birden patladı. Dilek'in yaralandığını bile fark etmedim. Sonrasında Dilek bana hitaben 'Salak beni vurdun' dedi. Sonrasında eşimin yarasına tampon yaptım. Etraftakilere ambulans çağırmalarını söyledim. Öldürme kastım yoktu. 13 yıllık evliyim ve çocuklarıma ben bakıyorum. Dilek'i öldürmek istesem kafasına sıkardım dedi.

YARDIMA GELENLERE TÜFEK DOĞRULTMUŞ

Sanık avukatı ise görgü tanıkları bulunduğunu ve dinlenmelerini istedi. Duruşmaya katılan Dilek Ünlü, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Savcı ise sanığın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve yardıma gelenlere tüfek doğrultması sonucu 'tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.