ANTALYA Eşini, sosyal medyadan taciz eden kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı

Eşini, sosyal medyadan taciz eden kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, N.S., kadın fotoğrafıyla sahte hesap açıp, sosyal medya üzerinden eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü M.A.K.'yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

16.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:01
Eşini, sosyal medyadan taciz eden kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, N.S., kadın fotoğrafıyla sahte hesap açıp, sosyal medya üzerinden eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü M.A.K.'yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. N.S., gözaltına alınırken, M.A.K.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
Yaklaşık bir hafta önce bir kadın fotoğrafıyla sahte hesap açan M.A.K., iddiaya göre, N.S.'nin eşine arkadaşlık isteği gönderdi. N.S.'nin eşi, arkadaşlık isteğini, birçok ortak arkadaşı olduğunu görünce, kabul etti. Ancak M.A.K., kadına cinsel taciz içerikli mesajlar göndermeye başladı. Genç kadın da durumu eşi N.S.'ye anlattı. N.S., kadın fotoğrafının olduğu hesabın gerçek sahibini öğrenmek için eşi gibi yazışmaya başladı. N.S., M.A.K.'yi bir çocuk parkına davet etti.
Dün gece Gültepe Mahallesi'ndeki parka otomobiliyle gelen M.A.K., görüşmek istediği kadın yerine eşi N.S.'nin geldiğini görünce kaçmak istedi. M.A.K., otomobili N.S.'nin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. N.S. ise yanında getirdiği av tüfeğiyle M.A.K.'nin bulunduğu otomobile arkadan ateş açtı. Vücuduna ve başına saçma isabet ederek ağır yaralanan M.A.K. otomobiliyle yaklaşık 2 kilometre giderek, bir akaryakıt istasyonundakilerden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.A.K., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma tarafından evinin yanında yakalanan N.S. ise gözaltına alındı. Şüpheli verdiği ilk ifadede, vurduğu kişiyi tanımadığını, aralarında daha önceden husumet olmadığını söyledi. M.A.K.'nin bir kadın adı ve fotoğrafıyla sosyal medyada sahte hesap açıp, eşine uygunsuz tekliflerde bulunduğunu öne süren N.S., kendisini yaralamak gibi bir niyeti olmadığını, ancak M.A.K.'nin üzerine otomobili sürünce iyice öfkelenip, ateş ettiğini söyledi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan N.S., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. ANTALYA Eşini, sosyal medyadan taciz eden kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı

Kaynak: DHA

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