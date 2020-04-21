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ANTALYA Eşinin cesediyle 2 gün yaşamıştı, evinde ölü bulundu- ARŞİV

Eşinin cesediyle 2 gün yaşamıştı, evinde ölü bulunduANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl öldüğünü fark etmediği eşinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky (52), evinde ölü bulundu.

21.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:15
Eşinin cesediyle 2 gün yaşamıştı, evinde ölü bulundu
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl öldüğünü fark etmediği eşinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky (52), evinde ölü bulundu. Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky'den 4 gündür haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Dün eve giden ekipler savcılıktan alınan izinle içeri girdi. Evde yapılan aramada Sylva Waltraud Umissky'nin cansız bedeni bulundu. Sylva Waltraud Umissky'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2 GÜN EŞİNİN CESEDİYLE YAŞAMIŞTI
Psikolojik sorunları olduğu ve alkol sorunu yaşadığı öne sürülen Sylva Waltraud Umissky'nin 13 Kasım 2019 tarihinde kanser hastası olan eşi Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın (74) uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle kaldığı ortaya çıkmıştı. Cenaze aracıyla Antalya'ya gelen Sylva Waltraud Umissky, kanser hastası eşinin sürekli uyuduğunu belirterek, "Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin, diye üzerine çarşaf örttüm. 2 gün son sonunda eve polisler geldi, eşim ölmüş" demişti.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
ANTALYA Eşinin cesediyle 2 gün yaşamıştı, evinde ölü bulundu- ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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