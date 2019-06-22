22.06.2019 23:10
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ANTALYA Eski iş arkadaşıyla tartıştığı otelde pompalı tüfekle ateş açtı

Eski iş arkadaşıyla tartıştığı otelde pompalı tüfekle ateş açtıANTALYA'da çalıştığı oteldeki işinden kovulan kimliği açıklanmayan kişi, eski iş arkadaşıyla tartıştı.

Eski iş arkadaşıyla tartıştığı otelde pompalı tüfekle ateş açtı
ANTALYA'da çalıştığı oteldeki işinden kovulan kimliği açıklanmayan kişi, eski iş arkadaşıyla tartıştı. Otele gelerek pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açan şüpheliyi polis gözaltına aldı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelin teknik servisinde çalışan adı açıklanmayan bir kişi, geçen günlerde henüz bilinmeyen nedenle işten çıkarıldı. Şahıs, aynı otelde çalışan B.B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otele gelen şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle otelin içerisinde çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Otel çalışanları ve müşteriler korkuyla kaçarken, durum polise bildirildi. Aynı anlarda otelde gerçekleşecek düğüne gelenler ise neye uğradıklarını şaşırdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otele gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfek bulunan kişiyi etkisiz hale getirdi. Polise teslim olmaya direnen şüpheli, gözaltına alınarak otelin yanında bulunan polis merkezine götürülürken, olayda kullanılan tüfeğe ise el konuldu. Polis ekipleri olayın yaşandığı otelde inceleme yaptı. Kavgaya karışan B.B. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.ANTALYA Eski iş arkadaşıyla tartıştığı otelde pompalı tüfekle ateş açtı
Kaynak: DHA
Polis , Güncel

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