Antalya esnafına yerli turist bereketi

ANTALYA (İHA) – Antalya'da bayram tatili esnafın yüzünü güldürürken, Kalepkapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, tatil süresince ciddi bir yoğunluk oluştuğunu söyledi.



Kurban Bayramı tatilini turizmin başkenti Antalya'da değerlendiren tatilciler, deniz, kum ve güneş üçlüsünün yanı sıra kent merkezini de gezmeyi ihmal etmedi. Tarihi Kaleiçi ve Kalekapısı'nı ziyaret eden turistler, esnaflardan alışveriş yaptı.



KALEDER Başkanı Hasan Kilit, bayram tatilinde kent merkezinde yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Hareketliliğin bayramın 2'nci gününden sonra yoğunlaştığını kaydeden Kilit, esnafın yüzünün güldüğünü söyledi. Kilit, "Turistler Kapalıyol, Kaleiçi ve Kalekapısı'nda yoğunlaştı. Ziyaretçi rakamlarında artış yaşandı" dedi.



"Tatilciler alışveriş de yaptı"



Kent merkezini ziyaret eden tatilcilerin alışveriş yaptığı ifade eden Hasan Kilit, "Tatilcilerin yaptığı alışveriş çok yüksek rakamlarda değildi, ama yine de iyiydi. Bölgemiz çok özel bir bölge. Dolayısıyla tatilcilerin bu özel bölgeyi ziyaret etmesi ve alışveriş yapmaları esnaflarımız için çok değerli ve önemli" diye konuştu.



"Canlı bir yoğunluk yaşandı"



Yaşanan ciddi yoğunluğun gece saat 01.00'e kadar devam ettiğini aktaran KALEDER Başkanı Hasan Kilit sözlerine şöyle devam etti:



"Kalabalığın en iyi tarafı canlı olmasıydı. Tatil süresince çok canlı bir yoğunluk yaşandı. Zaten bölgemizin tanıtımını ne kadar iyi yaparak, çok güzel karşılık bulabiliriz. Benim ilk projem, bölgenin tanıtımıydı. Yerli ve yabancıya bu bölgenin güzel bir şekilde tanıtılması gerekiyor. Bölgemiz 21 ören yerinin ve tarihi eserlerin olduğu bir bölge. Esnaflarımızla sürekli toplantı ve istişare halindeyiz. Kurslarımız da var. Zor müşteriyi nasıl ikna edebiliriz? müşterilerle nasıl iletişim kurmalıyız? bunlarla ilgili kurslarımız var. 'Antalya'ya geldim, Antalya'yı gördüm diyebilmeniz için KaleKapısı'nı ve Kaleiçi'ni gezmeniz gerekir' bu sloganımızla çalışmalara devam ediyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İHA