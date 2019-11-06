Haberler » Güncel » Antalya 'esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş

Antalya 'esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş

'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemişANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsünden inen C.T.'nin eşyalarının arasındaki poşette, salçanın içerisine paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi.

06.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:09
'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsünden inen C.T.'nin eşyalarının arasındaki poşette, salçanın içerisine paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T. serbest bırakıldı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında D-400 karayolu Sanayi kavşağında şehirlerarası yolcu otobüsünden inen, hareket ve tavırları nedeniyle durumundan şüphelenilen C.T. isimli kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Şüphelinin eşyalarında yapılan aramada poşetin içerisindeki salçanın arasına paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan C.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Antalya 'esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş

Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:26   Lübnanlı göstericiler bu akşam da meydanlardaydı
23:26   İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı: "ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşıyız"
23:24   AK Partili Çelik: "İsrail'in demografiyi değiştirme eylemini kınıyoruz"
23:24   ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da...
23:24   Londra polisi, Mesut Özil'e saldırının yeni görüntülerini yayınladı
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
22:24   Fatih 4 kardeşin intiharını aile dostları anlattı: Yeşil kart çıkartın dedim kabul etmediler, onlar onurlu insanlardı
22:08   Mansur Yavaş'tan kritik atama: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi
6.11.2019 23:26:10