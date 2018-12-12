Antalya Ev ve Camilerden Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

Antalya
'da girdiği ev ve camilerden hırsızlık yapan S.E., polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. S.E'nin 4'ü camiden olmak üzere 8 hırsızlık olayının faili olduğu ortaya çıktı.
Antalya'da son zamanlarda evlerden ve camilerden hırsızlık olaylarının meydana gelmesinin ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.E. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan S.E., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. S.E'nin, 4'ü camiden olmak üzere 8 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Evden hırsızlık anı ise güvelik kameralarına yansıdı. Evden çeşitli elektronik ev aletleri çaldığı tespit edilen S.E'nin, bunları hurdacıya sattığı ortaya çıktı. Satıldığı yerden alınan ürünler sahiplerine teslim edilirken, S.E. adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü,Antalya
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:13