03.07.2019 16:32
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ANTALYA Evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldüAntalya'da sahibinin tatilde olduğu evde, elektrik aksamındaki kısa devreden yangın çıktı.

Evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
Antalya'da sahibinin tatilde olduğu evde, elektrik aksamındaki kısa devreden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'nde, 8 katlı bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Evin balkon kısmından duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis yolu trafiğe kapatıp çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti. Ev sahibinin tatilde olmasından dolayı kapıyı kıran itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangın, maddi hasara neden oldu. ANTALYA Evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
Kaynak: DHA
İtfaiye, Antalya, Polis, Güncel

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