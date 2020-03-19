Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya 'evde kal' çağrısına uyuyor - Güncel

Antalya 'evde kal' çağrısına uyuyor

Antalyalılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyuyor.

19.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:16
Antalya 'evde kal' çağrısına uyuyor

Antalyalılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyuyor. Normal günlerde yoğun trafik akışı gözlenen kavşaklar sakinliğiyle dikkati çekerken, AVM otoparklarında ise tek tük araç olduğu gözlendi.

Koronavirüs salgını sonrasında alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşlara bu dönemi evde geçirmeleri uyarısında bulunuluyor. Antalya'da yaşayanlar da 'evde kal' çağrısına uyuyor. Yoğun trafik akışının yaşandığı kavşaklarda sakinlik gözlenirken, normal zamanlarda ciddi yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı'nda da az sayıda insan olduğu görüldü. Dışarı çıkanlar ise maske takmayı tercih etti. Meydanda gezen Kırgızistanlı turist kafilesindeki gençler maske ve eldiven takarken, geleneksel kıyafetli kadınların ise maske takmadıkları görüldü.

Antalya'daki alışveriş merkezlerinde de sessizlik vardı. Alışveriş merkezi otoparklarındaki araç sayısının önceki günlere göre çok az olduğu gözlendi. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alışveriş merkezine gelenlerin de maske ve eldiven taktıkları gözlendi. Kentteki otopark, lunapark ve caddelerdeki araç sayısının azlığı, drone ile görüntülendi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Güncel
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Güncel
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Güncel
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Loading