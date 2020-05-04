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ANTALYA Evde sıkılınca, sebze kasaları ve saksılarla oyun platformu kurdular

Evde sıkılınca, sebze kasaları ve saksılarla oyun platformu kurdularANTALYA'nın Serik ilçesinde Kemal Demir, uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sebze kasaları, araç lastikleri ve çiçek saksıları ile oyun platformu kurdu.

04.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:24
Evde sıkılınca, sebze kasaları ve saksılarla oyun platformu kurdular
ANTALYA'nın Serik ilçesinde Kemal Demir, uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sebze kasaları, araç lastikleri ve çiçek saksıları ile oyun platformu kurdu. Kuzenlerin yarıştığı, bir kişinin de sunucu olarak anlattığı yarışmanın görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.
Acun Ilıcalı'nın Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlediği, 'Gönüllüler' ve 'Ünlüler' olarak iki takımın yarıştığı Survivor, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Demir ailesine ilham verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 3 günlük kısıtlama sırasında sıkılan Kemal Demir, kuzenleri ile yarışma platformu kurdu. Aralarında 10 yaşında kuzenlerinin de olduğu 10 kişilik iki takım, araç lastikleri, sebze kasaları, çiçek saksıları, çember ile portakal ve limonların kullanıldığı platformda yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı, Kemal Devrim Demir de profesyonel bir sunucu gibi anlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Yarışmayı kazanan grubun yaşadığı sevinç büyük oldu.
Karantina günlerinde evden çıkamadıklarını, 3 günlük kısıtlamada bütün ailenin bir araya geldiğini belirten Kemal Demir, Sosyal mesafelerimizi koruyarak keyifli vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Acun Ilıcalı'yı ve Survivor'ı severek izliyoruz dedi. ANTALYA Evde sıkılınca, sebze kasaları ve saksılarla oyun platformu kurdular

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemal Demir, Antalya, serik, Güncel, Haber

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