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ANTALYA Evden atılmakla tehdit edilen kadın, fazla gelen yardımları paylaşacak

Evden atılmakla tehdit edilen kadın, fazla gelen yardımları paylaşacakANTALYA'da, evlere gündelik temizliğe gidip, kızına bakmaya çalışan, kronik astım hastası Ayşe Biçici (33), koronavirüs salgını nedeniyle işe gidemediği için 1 aylık kirasını ödeyemedi ve emlakçı tarafından evden atılmakla...

17.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:40
Evden atılmakla tehdit edilen kadın, fazla gelen yardımları paylaşacak
ANTALYA'da, evlere gündelik temizliğe gidip, kızına bakmaya çalışan, kronik astım hastası Ayşe Biçici (33), koronavirüs salgını nedeniyle işe gidemediği için 1 aylık kirasını ödeyemedi ve emlakçı tarafından evden atılmakla tehdit edildi. Biçici'nin durumunu DHA'nın gündeme getirmesiyle yüzlerce kişi, yardımda bulundu. Biçici, ihtiyacından fazla gelen yardımları kendisiyle aynı durumda olan kişilerle paylaşacak.
Kızı Nisa Ayvaz (12) ile birlikte yaşayan, kronik astım hastası Ayşe Biçici, yıllardır evlere gündelik temizliğe giderek, geçimlerini sağlamaya çalıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle işe gidemeyen Biçici, evinin 900 lira olan nisan ayı kirasını ödeyemedi. Evin kiralanmasında aracı olan emlakçı, sık sık kirayı ödemesi için aradığı kadına son olarak 'Anahtarı almaya geleceğim' mesajını gönderdi.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) konuyu gündeme getirmesiyle Ayşe Biçici'ye çok sayıda kişi, devlet kurumları ve belediyeler yardımda bulundu. Bu sayede kirasını ve biriken faturalarını ödeyen Biçici, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra fazla gelen 5 bin lirayı ise Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle paylaşacak.
'EMLAKÇI ARAYIP, ÖZÜR DİLEDİ'
Yüzlerce kişinin arayarak yardımda bulunduğunu söyleyen Ayşe Biçici, "Onlar sayesinde kiramı, faturalarımı ödedim. Sosyal medya, cep telefonu aracılığıyla birçok insan bana ulaştı, hala da ulaşmaya devam ediyor. Ben ihtiyaçlarımı karşıladım ve artık desteğe ihtiyacım kalmadı. İhtiyacımdan fazla gelen 5 bin lirayı, yardım eden kişiler adına Antalya Yardımlaşma Platformu'yla paylaştım" dedi.
Devlet kurumlarından aranarak, kendisine yardımda bulunulduğunu belirten Biçici, "Vatandaşların haricinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nden arayarak yardımcı oldular. Konuyu yaşadığımız emlakçı beni aradı. Benden özür diledi ve biz olayı aramızda tatlıya bağladık. Yardım etmek için arayan yüzlerce kişi oldu ancak bir kişi de arayarak evlenme teklifinde bulundu" diye konuştu.
'ÇARESİZ OLMADIĞINI HİSSETTİRDİLER'
Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert ise kendilerini de Ayşe Biçici için birçok kişinin aradığını dile getirerek, "Platform olarak Ayşe hanım gibi yardımcı olduğumuz yüzlerce kişi var. Ayşe hanım ihtiyacı dışında fazla gelen miktarı, ihtiyacı olanlarla paylaşmak için platformumuza verdi. Bu toplumsal duyarlılığı gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayşe hanıma yalnız olmadığını, çaresiz olmadığını hissettirdiler. Herkesi yaşanılan bu sıkıntının uluslararası bir sıkıntı olduğunu bilerek hareket etmeye davet ediyorum" dedi. ANTALYA Evden atılmakla tehdit edilen kadın, fazla gelen yardımları paylaşacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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