Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Evden çıkamayan çocuklardan anneleri için doğum günü sürprizi

Evden çıkamayan çocuklardan anneleri için doğum günü sürpriziANTALYA'da polisi arayan 5 kardeşten Şevim Gülsüm (8), yasak nedeniyle sokağa çıkamadıklarını, 22 liraları olduğunu belirterek, annelerinin doğum günü için pasta almalarını rica etti.

21.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:04
Evden çıkamayan çocuklardan anneleri için doğum günü sürprizi
ANTALYA'da polisi arayan 5 kardeşten Şevim Gülsüm (8), yasak nedeniyle sokağa çıkamadıklarını, 22 liraları olduğunu belirterek, annelerinin doğum günü için pasta almalarını rica etti. Küçük Şevim'in isteğini yerine getiren polis, anne Semiha Gülsüm'e pastalı sürpriz yaptı.
Antalya 'da koronavirüs önlemleri kapsamında yasak nedeniyle dışarı çıkamayan 5 kardeşten Şevim Gülsüm, geçen cumartesi günü polisi arayarak bir istekte bulundu. Annelerinin doğum günü olduğunu anlatan Şevim Gülsüm, polisten kendileri için yaş pasta almasını istedi, bunun için de 22 liraları olduğunu söyledi. ANNEYE PASTALI SÜRPRİZ
Küçük Şevim'in isteğini yerine getiren polis, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde ailenin oturduğu apartmandaki dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Semiha Gülsüm, elinde yaş pasta tutan polis memurunu görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Şaşkınlığını üzerinden atan Semiha Gülsüm, ardından pasta üzerindeki mumları söndürdü. Gülsüm, böyle güzel bir an yaşattıkları için polise ve çocuklarına teşekkür etti. Semiha Gülsüm, "Bu yoğun mesai ortamında polisimizin buraya kadar gelip, sürpriz yapması çok güzel" dedi. Gülsüm, kaç yaşına girdiğini ise söylemedi.
Polis , çocukların pasta için ayırdığı 22 lirayı ise almadı. ANTALYA Evden çıkamayan çocuklardan anneleri için doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, Anne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Dünya Sağlık Örgütü’nden ’Virüs laboratuvarda üretildi’ iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi Haberler
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Haberler
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Haberler
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Evden çıkamayan çocuklardan anneleri için doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: Eski Şalpazarı Belediye Başkanı Hüseyin Hasan Cengiz son yolculuğuna uğurlandı - Haber 15:34: "Kırşehir'in Dijital Belleği Müzesi" hazırlık toplantısı yapıldı - Haber 15:34: Koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı 4 damarına stent takıldı - Haber 15:34: Ruanda Kovid-19'la mücadele için ventilatör üretti - Haber 15:32: Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunluk - Haber 15:01: Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti - Haber 10:54: Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber