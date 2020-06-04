ANTALYA Eve kilitlediği annesine 'bana 50 gün dayanamadın' dedi

Eve kilitlediği annesine 'bana 50 gün dayanamadın' dediANTALYA'da kapıları kilitleyip, annesine zarar verdiği ileri sürülen Mustafa Sarıca (24), polisin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu ikna edildi.

04.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:44
Eve kilitlediği annesine 'bana 50 gün dayanamadın' dedi
ANTALYA'da kapıları kilitleyip, annesine zarar verdiği ileri sürülen Mustafa Sarıca (24), polisin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu ikna edildi. Kapıda polis olduğunu gören Sarıca, "Açacağım kapıyı. Yine herkese rezil olduk. Anneciğim gerek yoktu bunlara. Bana 50 gün dayanamadın" diye gözyaşı döktü.
Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı için girdiği cezaevinden izinli çıkan Mustafa Sarıca, annesinin yaşadığı eve geldi. Mustafa Sarıca, iddiaya göre kapıyı kırıp, eşyalara zarar verdikten sonra yürüme zorluğu yaşayan annesi Zeliha Sarıca'yı eve kilitledi. Gürültü üzerine, komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre daire kapısını çalan polis, cevap alamadı. Bu kez bahçeden balkon kapısına yönelen polis, Zeliha Sarıca'yı salonda otururken korku içinde buldu. Kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen polis, anne ile uzaktan iletişim kurdu. Zeliha Sarıcaya'ya oğlunu soran polis, kapıyı açmasını istedi. Oğlunun zarar vermesinden korkan Sarıkaya, polise durumunu el hareketleriyle anlattı.
'GÖZÜNÜ SEVEYİM, SÖZÜNDEN ÇIKMAYACAĞIM'
Bir süre sonra kapıya gelen Mustafa Sarıca, gözyaşları içinde kapıyı açacağını söyledi. Polisten özür dileyen Sarıca, "Açacağım kapıyı. Rezil olduk abi. Apartmanda bile insanların yüzüne bakamıyorum. Anneciğim gerek yoktu bunlara. Abi beni eli kelepçeli alıp gideceksiniz. Lütfen yapmayın. Benden şikayetçi olan yok. Açacağım abi kapıyı, gidecek yerim yok zaten. Anneciğim yardımcı ol, gözünü seveyim sözünden çıkmayacağım senin. Beni alacaklar, geri götürecekler. Bana 50 gün dayanamıyor musun" diye gözyaşı döktü.
Evden çıkan Mustafa Sarıca, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. ANTALYA Eve kilitlediği annesine ’bana 50 gün dayanamadın’ dedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Sarıca, Muratpaşa, Güncel, Haber

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