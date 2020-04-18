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ANTALYA Evlerde bayrak şöleni

Evlerde bayrak şöleniANTALYA'da koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evde yaşamaya hazırlananların balkonuna astığı Türk bayrakları ile camlardaki süslemeler sokaklarda görsel şölen oluşturdu.

18.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:16
Evlerde bayrak şöleni
ANTALYA'da koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evde yaşamaya hazırlananların balkonuna astığı Türk bayrakları ile camlardaki süslemeler sokaklarda görsel şölen oluşturdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla TBMM'nin açılışının 100. Yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için bayrak seferberliği başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramı evlerinde kutlayacak çocuklar ve vatandaşların bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşaması için ev ev dolaşarak binlerce bayrak dağıtıyor.
Kent merkezinde mahalleleri dolaşan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve dağıtım ekipleri kapıları çalarak, vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Meltem Mahallesi'nde bazı apartman sakinleri dağıtılan bayrakları balkonuna astı. Koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden çıkmayanların balkonuna astığı bayraklar görsel şölen oluşturdu. ANTALYA Evlerde bayrak şöleni

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel
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