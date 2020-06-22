ANTALYA Evlilik teklifinde yüzük drone ile geldi

Evlilik teklifinde yüzük drone ile geldiAntalya'da bir kişi teknede kız arkadaşına evlilik teklif etti.

22.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:39
Evlilik teklifinde yüzük drone ile geldi
Antalya'da bir kişi teknede kız arkadaşına evlilik teklif etti. Evlilik teklifinin ardından yüzük drone ile havadan geldi.
Antalya'da denize açılan teknede kız arkadaşına evlilik teklif ederken, yüzükler drone ile geldi. Tekneyi balonlarla süsyelen genç, kız arkadaşına tekne içerisinde evlilik teklif etti. Teklif sırasında yüzük drone ile havadan teknenin üstüne gelirken, genç yüzüğü drone bağlı ipten çıkartarak kız arkadaşına uzattı.
Kıyıdaki bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen görüntü de gencin evlilik teklifinin sonucunun ne olduğu ise belirlenemedi. ANTALYA Evlilik teklifinde yüzük drone ile geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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