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ANTALYA Evsiz adamın öldüğü kamyoneti polis memurları iterek çıkardı

Evsiz adamın öldüğü kamyoneti polis memurları iterek çıkardıAntalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette yaşayan Orhan Barut (53) ölü bulundu.

29.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:45
Evsiz adamın öldüğü kamyoneti polis memurları iterek çıkardı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette yaşayan Orhan Barut (53) ölü bulundu. Yanında duran araçlar yüzünden kamyonette inceleme yapılamayınca polis memurları kamyoneti iterek yola çıkardı.
Manavgat Sanayi Sitesi'nde tamir için bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonet içerisinde yaşayan Orhan Barut, dün saat 21.30 sıralarında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından aracın içinde hareketsiz bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen olay yeri inceleme ekipleri, kamyonetin sağında ve solunda bulunan tamir için bekleyen otomobiller nedeniyle kapısını açıp inceleme yapamadı. Bunun üzerine kamyonet, polis görevlileri tarafından itilerek yola çekildi. Yapılan incelemede, Orhan Barut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Orhan Barut'un cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Manavgat'a 8 sene önce gelen Orhan Barut'un, Manavgat Yat Çekek Yeri'ndeki tersanelerde gündelik yevmiyeyle çalıştığı, iş bulamadığı için yaklaşık 4 aydır da tamir için bekleyen kamyonette yaşadığı belirtildi. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Orhan Barut'u en son saat 19.00 sıralarında gören arkadaşları gayet neşeli ve iyi olduğunu söyledi. ANTALYA Evsiz adamın öldüğü kamyoneti polis memurları iterek çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Polis, Güncel, Haber

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