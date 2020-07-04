ANTALYA Falezkondu kirliliği geri döndü

Falezkondu kirliliği geri döndüANTALYA'da 12 kilometre uzunluğundaki falezler üzerine yapılıp geçen yıl Muratpaşa Belediyesi tarafından yıkılan gecekondu, bir yıl aradan sonra geri döndü.

04.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:14
Falezkondu kirliliği geri döndü
ANTALYA'da 12 kilometre uzunluğundaki falezler üzerine yapılıp geçen yıl Muratpaşa Belediyesi tarafından yıkılan gecekondu, bir yıl aradan sonra geri döndü.
Konyaaltı'dan başlayıp Lara'nın sonuna kadar ilerleyen, yüksekliği 35 ile 45 metre arası değişen falezlerdeki, gecekondular tepki çekiyor. Tahta parçaları kullanılarak kulübe şeklinde inşa edilen 'falezkondular', dünyaca ünlü falezlerin güzelliğine gölge düşürüyor.
Gün içinde tur teknelerinin gezi rotası üzerinde bulunan derme çatma yapılar, görüntü kirliliği oluşturuyor. Kimler tarafından yapıldığı ve kullanıldığı bilinmeyen yapıların kaldırılmasını ve önlem alınmasını isteyen denizciler, "Turistlere Antalya'nın güzelliklerini denizden göstermek için yola çıkıyoruz. Karşımıza falezlerin ortasına yapılmış ahşap yapılar çıkıyor. Bu yapıyı görenler şaşırıyor. Doğal güzelliğin ortasında böyle bir görüntü Antalya için hiç güzel bir çerçeve değil" dedi.
Şikayetler üzerine geçen sezon Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekiplerince yıkılarak enkazı temizlenen falezkondu, bir yıl geçmeden tekrar kuruldu. Bu kez tahta parçalarından iki kulübenin yapıldığı görüldü. ANTALYA Falezkondu kirliliği geri döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haber
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