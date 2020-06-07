ANTALYA Falezlerden denize atlarken yaralanan genç için seferber oldular

Falezlerden denize atlarken yaralanan genç için seferber oldularANTALYA'da falezlerden denize atlayan Hüseyin Ülüs (21), sağ ayağını kayalıklara çarptı.

07.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:13
Falezlerden denize atlarken yaralanan genç için seferber oldular
ANTALYA'da falezlerden denize atlayan Hüseyin Ülüs (21), sağ ayağını kayalıklara çarptı. Yaralanan Ülüs, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından botla karaya çıkarıldı.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Yeşilbahçe Mahallesi Bambus Plajı yakınındaki kayalıklarda meydana geldi. Yüzmek için arkadaşlarıyla sabah saatlerinde plaja gelen Hüseyin Ülüs, falezlerdeki kayalıklara çıkarak denize atlamaya başladı. Yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklardan suya atlayan Hüseyin Ülüs, sağ ayağını kayalıklara çarpıp, denize düştü. Acı içinde kıvranan Hüseyin Ülüs, arkadaşlarının yardımıyla bir kayanın üzerine çıkarıldı. Arkadaşları Hüseyin Ülüs'ün sağ ayağına havluyla bandaj yapıp 112'ye haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye geldi. Ekipler yaralı gencin karadan çıkarılmasının güç olacağı düşüncesiyle deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
Zodyak botla gelen sahil güvenlik ve deniz polisi, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla Hüseyin Ülüs'ü sedyeye alarak bota bindirdi. Botla Yat Limanı'na getirilen genç, burada bekleyen ambulansla hastaneye götürüldü. Ülüs'ün hastanede tedavisine başlandı. ANTALYA Falezlerden denize atlarken yaralanan genç için seferber oldular

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Sabah, Güncel, Haber

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