ANTALYA Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildiŞARKICI Ferdi Tayfur'a (76), Antalya'daki özel bir hastanede oğlu Timur Turanbayburt'un (55) böbreği nakledildi.

12.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:25
Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
ŞARKICI Ferdi Tayfur'a (76), Antalya'daki özel bir hastanede oğlu Timur Turanbayburt'un (55) böbreği nakledildi. Sağlık durumu iyi olan Tayfur, haftaya Marmaris'teki çiftliğine dönecek.
Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan sanatçıyı tedavisi için Antalya'ya davet etmişti. Ünal paylaşımında, "Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan Sayın Ferdi Tayfur Bey'e geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip, gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullanmıştı.
Ferdi Tayfur ise nakil ameliyatı için Özel Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ni tercih etti. 25 Nisan'da Antalya'ya gelen ve tetkikleri yapılan Tayfur'a 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi.
Medical Park Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Ferdi Tayfur'un taburcu edildiği, haftada 2 gün kontrole gittiği öğrenildi.
Sağlık durumu iyi olan sanatçının kan değerlerinin normale döndüğü, önümüzdeki hafta Marmaris'teki çiftliğine geçeceği belirtildi. ANTALYA Ferdi Tayfur’a oğlunun böbreği nakledildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ferdi Tayfur, Marmaris, Antalya, Güncel, Haber

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