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Antalya fetö yalanıyla 48 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

'FETÖ' yalanıyla 48 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandıANTALYA'da kendini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla aradığı kişiyi 48 bin lira dolandırdığı belirlenen M.K., yakalandı.

18.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:15
'FETÖ' yalanıyla 48 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
ANTALYA'da kendini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla aradığı kişiyi 48 bin lira dolandırdığı belirlenen M.K., yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı. Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayı, 5 Şubat günü 'da meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat eden Ü.T., polis ve savcı olduğunu söyleyen kişinin, kendisini arayıp, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek 48 bin lirasını aldığını söyledi. Ü.T., parayı bankadan kredi çekerek, ödediğini de aktardı.
İhbarın ardından harekete geçen ekipler, bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyip, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, M.K.'yı yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.
Antalya fetö yalanıyla 48 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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