Antalya Film Forum'dan sinemaya büyük destek

BU yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 6'ncısı gerçekleşecek Antalya Film Forum'un jüri üyeleri belli oldu. Toplam 530 bin TL tutarında para ve yan ödül desteğinin verileceği Antalya Film Forum, bu yıl Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde, 28-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 6 yıl önce başlattığı ve genç ve bağımsız sinemacılara destek sağlayarak Antalya'yı sinemamızın en önemli ulusal endüstri merkezine dönüştüren Antalya Film Forum'un jüri üyeleri belli oldu. 28-30 Ekim tarihlerinde Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacak ve 'Blind Date' (2013), 'Sev Beni' (2013), 'Ana Yurdu'nun (2015) da aralarında olduğu birçoğu ortak yapım olan 10 filmin yapımcılığını yapmış Olena Yershova Yıldız'ın direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum'a, bu yıl 160 proje başvuru yaptı. Türkiye'den proje aşamasındaki kurmaca, canlandırma, belgesel ve deneysel film projelerinin yarışacağı Antalya Film Forum'un ön jürisi, Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu kategorilerinde toplam 29 projeyi seçti.

CANNES'A DAVET FIRSATI

10 projenin yarışacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nun jüri üyeliğini, Eurimages'ın eski Almanya temsilcisi ve Berlin Medienboard Film Fonu Başkanı Kirsten Niehuus, Türkiye'nin Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar adayı olan 'Kalandar Soğuğu' (2015) ile Antalya'da Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ve Tokyo'da En İyi Yönetmen dahil olmak üzere, birçok festivalden ödül kazanan yönetmen Mustafa Kara, 'Emret Komutanım', 'Gece Gündüz', 'Kızlar Yurdu', '1 Kadın 1 Erkek'in de aralarında olduğu birçok televizyon dizisinin yanı sıra, 'Beyza'nın Kadınları', 'Banyo', 'Başımın Belası' filmlerinin yapımcısı Mehmet Altıoklar, Fransa'nın bağımsız film alanında en büyük dağıtımcısı ARP Selection'ın CEO'su, yapımcı, gazeteci ve yazar Michèle Halberstadt ve Avrupa'nın en büyük satış temsilcilerinden biri olan ve dünya çapında İskandinav uzun metrajlı filmler ve TV dizileri konusunda lider Trust Nordisk'in satış danışmanı Nicolai Korsgaard yürütecek. Jürinin kararıyla on filmden üçüne toplam 90 bin TL tutarında para ödülü, bir filme de Color Up - Renk Düzenleme Ödülü verilecek. Ayrıca bir filmin yapımcısına da Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Producer's Network etkinliğine katılma imkanı sağlanacak.

UZUN METRAJA 120 BİN TL DESTEK

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Kurmaca Work in Progress'te 7 proje jüri önüne çıkacak. Les Arcs Avrupa Film Festivali'nin ve Tribeca Film Festivalinin sanat yönetmenliğini yürüten Frédéric Boyer, ARTE'nin ortak yapımcılık departmanı CEO'su Remi Burah, 'Başka Dilde Aşk' (2010), Antalya'da En İyi Senaryo Ödülü'nü aldığı 'Atlıkarınca' (2010) ve 'Bir Varmış Bir Yokmuş' (2015) filmlerinin senaristi ve yönetmeni İlksen Başarır, Polonya'da bağımsız filmlerin dağıtımını yapan Aurora Film'in satın alma müdürü ve Varşova'da düzenlenen Yaz Filmleri Festivali'nin sanat yönetmeni Michal Myslinski ve Münih merkezli satış şirketi Beta Sinema'nın dünya çapındaki satın almalar, satışlar ve pazarlamasından sorumlu Thorsten Ritter'den oluşan Kurmaca Work in Progress Jürisi, iki projeye toplam 120 bin TL tutarında ödül verecek. Ayrıca bir film Mojo FX Görsel Efekt Ödülü'nü, bir film de Creative Production Renk Düzenleme Ödülü'nü kazanacak.

BELGESEL SİNEMAYA 90 BİN TL DESTEK

Belgesel sinemaya desteğini de sürdüren Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress kategorisinde 7 proje yarışacak. Cannes'ın Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün yanı sıra, Locarno ve Venedik film festivallerinin de seçiciler kurulunda yer alan film küratörü Paolo Bertolin, en önemli belgesel festivallerinden Vision du Reel'in küratörü, gazeteci ve L'Humanité'in belgesel sinema yazarı Emmanuel Chicon ve deneysel videoları ve kısa filmlerinin yanı sıra, Mehmet Can Mertoğlu'nun 2016'da Cannes'da Yenilikçilik Ödülü'nü alan filmi 'Albüm'ün yapımcısı olarak da tanınan Eytan İpeker'den oluşan Belgesel Work in Progress Jürisi tarafından değerlendirilecek projelerden üçü 90 bin TL para ödülü kazanırken, bir belgesele de Post Bıyık Ses ve Renk Düzenleme Ödülü verilecek.

TRT'DEN 80 BİN TL ÖDÜL

1964'ten beri birçok ödüllü filmin yaratıcısı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da bağımsız sinemaya destek oluyor ve bu yıl Antalya Film Forum'da yer alan iki projeye toplam 80 bin TL değerindeki TRT Ödülü'nü veriyor. Kurmaca Works In Progress kategorisinde bir film 50 bin TL değerindeki TRT Ödülü'nü alırken, Belgesel Work in Progress kategorisinde de bir projeye 30 bin TL maddi destek sunulacak.

SÜMER TİLMAÇ ANISINA 150 BİN TL

Antalya'da film çekmeyi teşvik eden ve üç yıl önce yaşamını yitiren usta oyuncu Sümer Tilmaç'ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için bu yıl 5 proje seçildi. 'Bu İşte Bir Yalnızlık Var' (2013), 'Beni Unutma' (2011) ve 'Gece 11: 45' filmlerinin senaristi ve sinema yazarı Burak Göral, yönetmenliğini yaptığı 'Seni Seviyorum Rosa'nın (1992) yanı sıra 'At' (1981), 'Su da Yanar' (1987), 'Balalayka' (2000) filmlerinin senaristi olarak da bilinen yazar ve gazeteci Işıl Özgentürk ve '"Bir İstanbul Masalı', 'Güldünya', 'Kapalı Çarşı' gibi televizyon dizilerinin ve 'Anlat İstanbul' (2004), 'Kardeşler' (2018) filmlerinin yönetmeni Ömür Atay'dan oluşan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu jürisi, bir filme 150 bin TL tutarındaki ödülü verecek, bir filmi de Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü ile destekleyecek.