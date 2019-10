Antalya film forum kurmaca work in progress adayları belirlendi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Antalya Film Forum'un Kurmaca Work in Progress adayları belli oldu. Yarışma sonunda dereceye giren 2 proje toplam 120 bin TL ödül verilecek.26 Ekim'de başlayacak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan platformu Antalya Film Forum'un Kurmaca Work in Progress'e bu yıl 25 proje başvuru yaptı. Kurmaca film projelerinin yanı sıra, sinemaya yönelik yaratıcı deneysel ve canlandırma uzun metraj projelerine de açık olan Kurmaca Work in Progress'te, Fransız film küratörü Marie Pierre Duhamel ve yönetmen Tunç Şahin'den oluşan ön jüri, yapım aşamasındaki bu filmler arasından 7 projeyi seçti.7 FİLM SEÇİLDİAli Kemal Çınar'ın yönetmen ve yapımcısı olduğu 'Beriya Şeve/Geceden Önce', Selman Nacar'ın yönettiği, yapımcılığını Burak Çevik ve Diloy Gülün'ün yürüttüğü 'İki Şafak Arasında', Ferit Karahan'ın yönettiği, M. Kanat Doğramacı'nın yapımcılığındaki 'Okul Tıraşı', Fikret Reyhan'ın yönettiği ve Nizamettin Reyhan'ın yapımcısı olduğu 'Çatlak', yönetmeni Barış Sarhan, yapımcısı Umut Eğitimci olan 'Cemil Show', Emre Erdoğdu'nun Tanay Abbasoğlu ve Hazar Ergüçlü yapımcılığında çektiği 'Beni Sevenler Listesi' ve Nisan Dağ'ın yönettiği ve yapımcıları Müge Özen, Jessica Caldwell ve Yağmur Ünal'dan oluşan 'Bir Nefes Daha' adlı projeler, Kurmaca Work in Progress Platformu'nda jüri karşısına çıkacak. Yarışma sonunda dereceye giren 2 proje toplam 120 bin TL ödül verilecek.150 BİN TL DESTEKBu yıl 6'ncısı gerçekleşecek Antalya Film Forum'un Antalya'da film çekmeyi teşvik eden 150 bin TL ödüllü Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için yarışacak projeler de açıklandı. Yönetmen Tevfik Başer, dramaturg ve akademisyen Yeşim Gökçe ve sinema yazarı Burak Göral'tan oluşan ön jürinin seçtiği ve Mustafa Haktanır'ın 'Babalar ve Jale', Soner Caner'in 'Gönül', Ragıp Ergün'ün 'Kara', Özcan Alper'in 'Karanlık Gece' ve Uluç Orhan'ın 'Muhtaç' adlı projeleri, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için yarışacak.Olena Yershova Yıldız yönetmenliğinde dört gün boyunca sürecek Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress başlığında yarışacak projeleri 7 Ekim'de, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu projeleri ise 11 Ekim'de açıklanacak.