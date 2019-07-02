02.07.2019 13:02
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ANTALYA Finike'de Koray Avcı rüzgarı

Finike'de Koray Avcı rüzgarıAntalya'nın Finike ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Finike Festivali'nde sahneye çıkan Koray Avcı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Finike 'de Koray Avcı rüzgarı
Antalya 'nın Finike ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Finike Festivali'nde sahneye çıkan Koray Avcı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Finike Festivali'nin son gününde Koray Avcı konser verdi. Konseri protokol üyelerinin yanı sıra binlerce vatandaş izledi. Koray Avcı'yı taşıyan araç, yoğun kalabalıktan konser alanına girmekte zorlandı. Programlandığı saatte sahneye çıkan Koray Avcı, 'Adaletin bu mu dünya' şarkısıyla hayranlarını selamladı. Konser sırasında iyilik ve doğruluk adına sosyal mesajlar da veren Avcı, kadına ve hayvanlara yapılan şiddeti kınadı. Hayranlarına sigarayı bırakmalarını, spor yapmalarını ve kitap okumalarını öneren Avcı, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Kazım Koyuncu, Mahzuni Şerif , Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal gibi müziğin efsane isimlerini de anarak Türk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi.
Repertuarı ve sahne performansıyla hayranlarına coşkulu anlar yaşatan Avcı, mizahi dille, Kasetten CD zamanına geçtiğimiz zamanlarda mahalledeki abilerimiz bize karışık CD yaparlardı. İşte o karışık CD benim dedi. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, son şarkıyı saz ekibiyle birlikte söyleyerek konser alanını dolduran vatandaşları selamladı.ANTALYA Finike'de Koray Avcı rüzgarı
Kaynak: DHA
Koray Avcı , Antalya , Finike , Güncel

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