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Antalya finike'de minikler için trafik eğitim seferberliği

Finike'de minikler için trafik eğitim seferberliğiFinike Emniyet Müdürlüğü, anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine temel trafik eğitimi vermek amacıyla 1600 boyama kitabı bastırarak dağıtmaya başladı.

29.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:37
'de minikler için trafik eğitim seferberliği
Finike Emniyet Müdürlüğü, anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine temel trafik eğitimi vermek amacıyla 1600 boyama kitabı bastırarak dağıtmaya başladı.
Finike Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının önlenmesine yönelik uyguladığı projeleri desteklemek amacıyla minikler için trafik eğitim seferberliği başlattı. Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş ve trafik ekipleriyle birlikte okulları ziyaret eden Finike İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, temel trafik eğitiminin anlatıldığı 1600 boyama kitabını anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hediye etti. Sınıf ziyaretlerinde çocuklarla birlikte boyama yapan Müdür Arıcı, temel trafik eğitimi konusunda da bilgi aktardı.
'Trafik ışıkları', 'Trafikte öncelik yayaların', 'Oyun alanları dışına çıkmak kazalara sebebiyet verir', 'Emniyet kemeri hayata bağlar', 'Aşırı hız felakettir', 'Kask hayat kurtarır', 'Telefonu bırak, yola bak' konu başlıklarının yer aldığı kitapta ayrıca, 'Sigara içmek öldürür', 'Aşırı televizyon izlemek sağlığa zararlı', 'Asitli içeceklerden uzak duralım', 'Sağlığımız için süt içelim' uyarıları yapılarak hem trafik hem de sağlıklı yaşama dikkat çekildi.
Çocukların okul öncesi döneminde edindikleri alışkanlıkları yaşam boyu uyguladıklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, proje kapsamında trafik kurallarıyla ilgili dağıtılan boyama kitaplarının da olumlu davranış edinmeleri noktasında önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Bakanlığın, trafik kazalarını önlemeye yönelik başlattığı projeleri önemsediklerini kaydeden Arıcı, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmadan dolayı hazırladığımız boyama kitaplarını çocuklarımızın belleklerine şimdiden işlemek, trafik kurallarına uymalarını sağlamak için 1600 kitap yaptırdık. İlçemizdeki tüm anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize dağıtıp birlikte boyama yaptık. Çocuklarımıza sorduğumuzda, trafik kuralarına uyacaklarını, kurallara uymayan anne babalarını uyaracaklarını söylediler. Bunlar da bizi mutlu etti tabii. İnşallah amacımıza ulaşmış oluruz dedi.
Antalya finike'de minikler için trafik eğitim seferberliği

Emniyet Müdürlüğü, Finike, Güncel

Kaynak: DHA


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