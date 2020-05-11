Haber, Son Dakika, Haberler

ANTALYA Finike'de örtü altında yetiştirilen kavuna yoğun talep

Finike'de örtü altında yetiştirilen kavuna yoğun talepAntalya'nın Finike ilçesinde örtü altında üretilen kavunlar hasat edilmeye başladı.

11.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:44
Finike'de örtü altında yetiştirilen kavuna yoğun talep
Antalya'nın Finike ilçesinde örtü altında üretilen kavunlar hasat edilmeye başladı. Yurt içi ve dışından yoğun talep gören kavunun kilosu 3-4 liradan alıcı buluyor. Finike Toptancı Hali Dernek Başkanı İsmail Karataş, "Avrupa, Balkanlar, Rusya gibi ülkelere gidiyor. Aynı zamanda iç piyasaya gidiyor. Büyük çaptaki marketlerden talep var. Türkiye'nin her noktasında tüketici sofralarıyla buluşturuyoruz" dedi.
Finike'de ihracat ve iç piyasaya yönelik yaklaşık 100 dekar örtü altı alanda üretimi yapılan kavun hasadı başladı. Finike Toptancı Hali Dernek Başkanı İsmail Karataş, örtüaltı üretim hakkında bilgi aktardı. İlçenin sebze ve meyve cenneti olduğunu belirten Karataş, Finike'de yaklaşık 6 bin 500 dönüm alanda örtüaltı üretim yapıldığını kaydetti. Örtüaltı üretimde çok çeşitlilik olduğunu belirten Karataş, "Bunların başında domates, biber, salatalık, kabak ve patlıcan çeşitleri gelmektedir. Başta Finike portakalı olmak üzere ilçede çok çeşitli sebze ve meyve üretimi de vardır. Aynı zamanda kavun üreticiliği yapılmaktadır" dedi.
Kavun hasadının başladığını, ihracata ve iç piyasaya gönderilmeye başladığını kaydeden Karataş, hal çıkış fiyatının kalitesine göre 3-4 lira civarında olduğunu belirterek, "Bölgemizde kavun ocak ayının içinde ve daha fazla da şubat ayının başında dikimi başlar. Mart ayına kadar dikim devam eder. Nisan ayının ilk haftasından itibaren turfanda, bugünlerde ise mevsimlik olmak üzere kavun hasadı başlar. Piyasaya ve ihracata yönelik ürünümüz çoğalmış olur. Bölgemizdeki sebze ve meyve, tüketicimizin sofrasına ulaşacak şekilde hem iç piyasa hem de dış piyasaya yetecek kadar üretim mevcuttur" diye konuştu.
'VİRÜSE KARŞI BOL BOL SEBZE VE MEYVE TÜKETSİNLER'
Serada üretilen kavunların bombus arısı ve bal arılarıyla döllendiğini belirten Karataş, "Ürünümüz tamamen organik. Herkesin gönül rahatlığıyla yiyebileceği, kokusu ve tadıyla lezzetli ve talep gören bir üründür. Bütün tüketicilere tavsiye ediyoruz. Gelsinler, görsünler. Yerinde de görebilirler. Biz gönül rahatlığıyla tüketiyoruz. Tüketicilerimize de yemeyi tavsiye ediyoruz. Koronavirüsle ilgili zaten bizim tüketicilere tavsiyemiz bol bol sebze ve meyve tüketmeleridir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Biz bu bölgede bol bol sebze ve meyve tüketiyoruz. Bölgemizde de virüse rastlanmamıştır" dedi.
'BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP VAR'
Finike'de üretilen kavuna birçok ülkeden talep olduğunu vurgulayan Karataş, "Kavuna şu an birçok ülkeden talep var. İhracatçılarımız da yurt dışına talep olduğundan dolayı bizlerden kavun talep etmekte. Avrupa, Balkanlar, Rusya gibi ülkelere gidiyor. Aynı zamanda iç piyasaya gidiyor. Aynı zamanda büyük çaptaki marketlerden talep var. Türkiye'nin her noktasında tüketici sofralarıyla buluşturuyoruz kavunu" diye konuştu.
'SEBZE FİYATLARI GERİLEMEYE DEVAM EDECEK'
Toptancı Hal Dernek Başkanı Karataş, ilçedeki sebze fiyatları hakkında da bilgi aktardı. Sebze fiyatlarının mayıs ayı itibariyle düşmeye başladığını kaydeden Karataş, şöyle dedi:
"Şu an domates üretiminin çoğalmasıyla Finike Toptancı Hali'nde kilosu 2-3 lira bandındadır. Daha da gerilemesini bekliyoruz. Kalitesine göre salatalık 1- 1,5 lira, kabak 1,70- 2 lira arasında, patlıcan 1,5- 2 lira arasında, kavun 3- 4 lira arasında, diğer biber çeşitlerimiz de 1- 1,5 bandında satılmaktadır. Kapya biber 8 lira, kapya mevsimsel olarak tonajda eksilme olduğu için fiyatı biraz daha yüksek. Dolma biber de 2- 2,20 lira arasında satılmaktadır." ANTALYA Finike’de örtü altında yetiştirilen kavuna yoğun talep

Kaynak: DHA

Etiketler: Karataş, Antalya, Finike, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan’ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan’ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük’te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı Haber
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Haberler››Güncel››ANTALYA Finike'de örtü altında yetiştirilen kavuna yoğun talep - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:12: Yunanistan'da alınan tedbirler gevşetilmeye devam ediyor - Haber 16:12: İhlas Vakfı Edremit Temsilciliği hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Haber 16:12: Adıyaman'da başarılı trafikçiler ödüllendirildi - Haber 16:12: Sağlık-Sen'den "Hemşireler Haftası" mesajı Açıklaması - Haber 16:12: Çay'da berber ve kuaförler yeniden hizmete başladı - Haber 15:59: Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz - Haber 15:40: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var - Haber 15:21: Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı - Magazin 15:55: Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı - Magazin 14:27: Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı - Magazin