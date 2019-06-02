ANTALYA Finike MYO'da mezuniyet coşkusu

Finike
MYO'da mezuniyet coşkusu Akdeniz Üniversitesi
(AÜ) Finike Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 10'uncu kez mezuniyet sevinci yaşandı.
Finike MYO Yerleşkesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet törenine Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkan Mustafa Geyikçi
, Finike MYO Müdürü Dr. öğretim üyesi Önder Kabaş, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, akademik kadro, öğrenciler ve aileler katıldı.
Dönem 1'incisi olan Dış Ticaret Bölümü öğrencisi Serenay Doğan mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, dereceye giren 12 öğrenciye gram altın hediye etti. MYO Müdürü Önder Kabaş okula destekleri dolayısıyla Sarıçobanoğlu'na plaket takdim etti. Mezuniyet programına katılan aileler, çocuklarının mutlu anını fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
MYO Müdürü Önder Kabaş da tüm öğrencileri ve ailelerini kutlayarak, bundan sonraki hayatlarında başarı diledi. Bir kez daha öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Müdür Kabaş, Mezuniyet programımıza katılarak bu coşkumuza ortak olan tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve bölüm hocaları tarafından mezun olan öğrencilere belgeleri verildi. Öğrenciler daha sonra havaya kep fırlattı. Törenin ardından davetlilere iftar yemeği verildi. Yüksekokul Müdürü Önder Kabaş, yemek organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve personele teşekkür etti.
Kaynak: DHA
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