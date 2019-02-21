Antalya Finike Portakalı Dalında 1.40- 1.60 Liraya Alıcı Buluyor

Finike
Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, 1 Kasım itibariyle başlayan Finike portakalı hasadının devam ettiğini, ürünün dalında kalma riskinin olmadığını ve kalitesine göre dalında 1.40- 1.60 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.
Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, narenciye sezonunu değerlendirdi. Finike'de, narenciyenin toplamda 35 bin dekar alanda, portakalın ise 31 bin dekar alanda üretildiğini belirten Sarıçobanoğlu, hasadın yaklaşık 45 gün kadar daha süreceğini tahmin ettiklerini söyledi. Finike portakalının dalında kaldığına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını aktaran Sarıçobanoğlu, bu sezon ürünün erken bitme ihtimaline dikkati çekerek; şunları söyledi
'Finike portakalı dalında kaldı' diye paylaşımlar oluyor ama bunlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Finike portakalı hiçbir zaman dalında kalmaz. Hatta bu sezon geçen sezona göre daha erken bitecek diye tahmin ediyoruz. Sezonun ortalarına geldik. Son yaşanan afetlerde ürün kaybımız da oldu ancak sezon 45 gün daha devam eder. Turfanda dönemde fiyatlar kalitesine göre 1.5- 1.60 lirayla başlamıştı ancak sezon içinde ürün bollaştığı için 1.20 lira, 1.30 lira hatta 1 liraya kadar düştüğü yerler oldu. Şu anda da yine 1.40 lira, 1.60 liraya kadar portakal dalında alıcı buluyor. Sezon sonu ürün de azalacağı için portakalın 2 liraya kadar yükseleceğini umuyoruz.
'FİNİKE PORTAKALI DÜNYA BİRİNCİSİ SEÇİLMİŞTİR'
Tadı, kokusu, aramasıyla markalaşan ve coğrafi işarete sahip Finike portakalının kalitesine de değinen Başkan Halil Sarıçobanoğlu, 3 tarafı dağlarla kaplı, bir tarafı deniz olan ve yayladan esen soğuk rüzgarlardan dolayı alüvyon toprak yapısıyla özdeşleşmiş Finike portakalı, mükemmel bir aroma meydana getirmiştir. Zaten 1998'de Kaliforniya
'da yapılan yarışmada Finike portakalı dünya birincisi seçilmiştir. Finike portakalı markasını başka portakallara vuruyorlardı ama bu sezon Finike Meyve Üreticiler Tarımsal Birliği büyük gayret içinde mücadeleye devam ediyor. Geçmiş yıllarda denetim çok olmadı ama bu yıl birlik başkanımız ve ekibi belli noktalarda denetimlere başladı. Kimse Finike çiftçisinin emeğini yiyemez. Finike portakalı markasını da başka ürünün kasasına yazamaz. Çünkü bunu yapmanın yaptırımı ve çok büyük cezaları vardır dedi.
Güncel
Kaynak: DHA