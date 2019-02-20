Antalya Fırat Yılmaz Çakıroğlu Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Akdeniz Üniversitesi
'nde ülkücü gençler, 2015 yılında Ege Üniversitesi
'nde (EÜ) karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu
'nun 4'üncü ölüm yıl dönümü için yürüyüş yaptı.
20 Şubat 2015'te EÜ Kampüsü'nde çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz
Çakıroğlu'nun 4'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde yürüyüş gerçekleştirildi. Yakut
Çarşısı önünde toplanan yaklaşık 700 kişilik ülkücü grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ve Çakıroğlu'nun fotoğrafları eşliğinde Edebiyat Fakültesi'ne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.
'RAHMETLİ ŞEHİDİMİZ TARİH OKURKEN, TARİH YAZMIŞTIR'
EÜ Kampüsü'nde çıkan olaylarda öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 4'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yaptıklarını anlatan Antalya
Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, 'Bizler bugün rahmetli şehidimizin senei devriyesinde şehidimizi anmak, emanetinin emin ellerde olduğunu bir kez daha vurgulamak adına böyle bir organizasyon ve yürüyüş tertip ettik. Herkes bilmelidir ki ülkücü hareket dünden bugüne Türk milleti, Türk Devleti adına her türlü bedeli şereflerin en büyüğü saymış ve ödemek için her zaman en önde koşmuştur. Ülkücü hareket dün de bugün de bu meydanlarda şehit olmaya hazır. Ülküdaşlarımızla gönül gönüle omuz omuza yürümektedir. Rahmetli şehidimiz tarih okurken, tarih yazmıştır. Memleketimiz, milletimiz için bölücü terör örgütlerine üniversitelerde meydan vermemek için şehit olmuştur. Onun için Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde bir tane bölücü terör örgütü militanına dahi asla yer yoktur diye konuştu.
Alperen Tuğrul Küreşoğlu'nun konuşmasının ardından gençler ülkücü yemini etti.
Akdeniz Üniversitesi,Fırat Yılmaz Çakıroğlu
Kaynak: DHA