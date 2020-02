Antalya fuhuş için anlaştı, dövülüp gasbedildi

Fuhuş için anlaştı, dövülüp gasbedildi

ANTALYA'da fuhuş için anlaştığı E.T. ile eve giden H.T.'yi bıçak sapıyla dövüp, 'Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz' diyerek darbettikten sonra içinde 480 lira bulunan cüzdanını gasbeden iki saldırgan, yakalandı. Şüphelilerin evde bulunan kumbarayı dahi aldıkları ortaya çıktı.

Olay, 10 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. H.T., cadde üzerinde karşılaştığı ve birlikte olmak için anlaştığı E.T. adlı kadınla birlikkte kendi evine gitti. Kısa süre sonra eve gelen 2 kişi, H.T.'ye, "Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz, sende hiç ar namus yok mu, seni burada öldüreceğiz" diyerek, bıçak sapıyla darbetti. H.T.'nin ağzına çorap sokan 2 saldırgan, içinde 480 lira bulunan cüzdanını de aldı. 3 kişi, içinde bozuk para bulunan kumbarayı da aldı.

Saldırganlar ile E.T.'nin evden ayrılmasının ardından polise giden H.T., şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.T'nin para karşılığı fuhuş yapmak üzere anlaştığı E.T. ile diğer şüpheliler A.A. ve B.D.'yi gözaltına aldı. Üzerlerinde 395 lira olduğu belirlenen şüphelilerin, paranın diğer kısmıyla uyuşturucu madde aldıkları ortaya çıktı.

3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'Konut dokunulmazlığını ihlal ve 'Yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA