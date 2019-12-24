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Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor

SPOR Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımının Antalya'ya geleceğini belirterek, "Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz" dedi.

24.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:14 Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor

SPOR Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, 'dan 'ya çok sayıda ülkeden futbol takımının 'ya geleceğini belirterek, "Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz" dedi.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya, turizminde de dünyanın önemli destinasyonları arasında yerini aldı. Aralık- mart döneminde futbol takımlarının hazırlık kampı çalışmalarına ev sahipliği yapacak Antalya, Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımlarını ağırlayacak. İklimi, FIFA kriterlerine sahip sahaları, teknik imkanları ve otellerde sunulan yüksek kalite hizmetle spor turizminin gözdesi haline gelen Antalya'da, bu sezon futbol takımlarının 3 bin civarında kamp faaliyeti gerçekleştirmesi hedefleniyor.

KUZEY KORE, ÇİN, JAPONYA

Yaklaşık 200 futbol sahasında hazırlıkların tamamlandığı Antalya'ya, 20 Aralık'tan itibaren futbol takımları kampa gelmeye başladı. Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Çekya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kuzey Kore ve Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Kuzey Avrupa'ya çok sayıda takım Antalya'da kamp yapacak.

200 SAHADA HAZIRLIK TAMAMLANDI

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya'da futbolun yanı sıra golf, kano, bisiklet, ragbi, tenis gibi farklı branşlarda kamp faaliyetleri gerçekleştirildiğini anlattı. takımlarının kamp dönemi öncesi 200 civarında sahada hazırlık çalışmalarının tamamlandığına değinen Yaşacan, Antalya'nın bu yıl 15 milyon turist sayısını aşarak rekor kırdığını hatırlattı.

Kamp turizminde tüm hazırlıkların tamamlandığını ve futbol takımlarının gelmesinin beklendiğini belirten Yaşacan, "Önce Türk takımları, sonra Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımı gelecek. Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz. Bu sene Antalya rekorlar yılı olacak. Kuzey Kore'den bile takım Antalya'ya kamp yapmaya gelecek. Tenis, golf, yüzme, bisiklet gibi farklı branşlarla da spor turizminde daha büyük rekorlar kırmayı istiyoruz. Antalya'da 200 civarında futbol sahamız hazır ve takımlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman sahalarından görüntüler

- Recep Şamil Yaşacan'ın açıklamaları

Antrenman sahalarındaki çalışmalar

Sahaların drone ile çekilen görüntüleri

Detaylar



Antalya, Avrupa, Futbol, Asya, Spor

Kaynak: DHA

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