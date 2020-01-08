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Antalya 'gangsterlik yaptık, banka soyduk çek, çek'

'Gangsterlik yaptık, banka soyduk çek, çek'ANTALYA'da at arabasındaki iki kadının komşusunun bahçesinden plastik kasa ve demir çaldığını fark eden Hilmi K., polise ihbarda bulundu.

08.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:21
'Gangsterlik yaptık, banka soyduk çek, çek'
ANTALYA'da at arabasındaki iki kadının komşusunun bahçesinden plastik kasa ve demir çaldığını fark eden Hilmi K., polise ihbarda bulundu. Polisin gözaltına aldığı iki şüpheliden Gülbeyaz Ş., görüntü alan basın mensuplarına "Gangsterlik yaptık, banka soyduk çek, çek" diye tepki gösterdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında ilçesi Tarım Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasıyla geri dönüşüm maddesi toplayan iki kadının komşusunun bahçesinden plastik kasa ve demir levhaları aldığını gören Hilmi K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, Hilmi K. at arabasıyla hırsızlık yapan kişilerin peşine düştü. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi olduğu iddia edilen Gülbeyaz Ş. ile kızı Kader Ş.'yi Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan aramada, çalıntı malzemeler at arabasında bulundu.
Polis, Gülbeyaz Ş.'den kimliğini vermesini ve at arabasından inmesini söyledi. Yanında kimliğinin bulunmadığını söyleyen Gülbeyaz Ş., ayakları ağrıdığı için aşağı inemeyeceğini söyledi. Polisin ısrarı üzerinde kimlik bilgilerini polise veren Gülbeyaz Ş.'in, hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirlendi.
Polis merkezine götürülen Gülbeyaz Ş. ile kızı Kader Ş.'nin bulunduğu at arabasına, önlü arkalı polis ekibi eşlik etti. Gülbeyaz Ş., bu sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Gangsterlik yaptık, banka soyduk, çek çek" diye tepki gösterdi.
Gülbeyaz Ş. ile kızı Kader Ş., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Antalya 'gangsterlik yaptık, banka soyduk çek, çek'

Muratpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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